مرشح ترامب لمنصب مدير وكالة مكافحة المخدرات يعتذر عن تولي المنصب

اعتذر تشاد كرونيستر عن تسلم منصب مدير وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية بعد أن رشحه دونالد ترامب الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن تولي هذا المنصب.

وكتب كرونيستر على منصة "إكس": "خلال الأيام الماضية، أفكر في مدى مسؤولية وأهمية الترشح إلى هذا المنصب. ولكنني قررت في النهاية الاعتذار عن هذا المنصب بكل احترام".

ورشح ترامب شريف فلوريدا كرونيستر لرئاسة إدارة مكافحة المخدرات يوم السبت الماضي، الأمر الذي قوبل بمقاومة من أعضاء في الحزب الجمهوري. تم تقديم الاعتراضات على المرشح لأنه، في ذروة جائحة فيروس كورونا في مارس 2020، كان مسؤولا عن اعتقال واعظ رفض إغلاق الكنيسة لأسباب صحية. وبعد ذلك أسقط مكتب الشريف التهم الموجهة إلى الواعظ.