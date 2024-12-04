بالصور.. استمرار حملات قطاع هضبة الأهرام لرفع الإشغالات

شن قطاع هضبة الأهرام التابع لحي الهرم حملة إشغالات مكبرة برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحي ومصطفى عبد العليم نائب رئيس القطاع، وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق، بمتابعة اللواء أحمد فتحى مدير شرطة مرافق الجيزة والعميد أحمد صقر رئيس مباحث المرافق، حملة مكبرة لمواجهة إشغالات وتعديات المحال والمطاعم والكافيهات على الطريق العام، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين من إشغال كافيهات للطريق العام.

حيث كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المرور الدورى للمواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

