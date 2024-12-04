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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وفاة 143 شخصا بمرض غامض في الكونغو خلال أسبوعين

الكونغو
الكونغو
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قالت السلطات المحلية في الكونغو الديمقراطية إن مسؤولي الصحة يحققون في مرض غامض يشبه الإنفلونزا أسفر عن وفاة العشرات في جنوب غربي البلاد خلال الأسبوعين الماضيين.

وتم تسجيل الوفيات في الفترة ما بين 10 و25 نوفمبر في منطقة بانزي الصحية بإقليم كوانغو.

وقال وزير الصحة الإقليمي أبولينير يومبا للصحفيين في نهاية الأسبوع، إن الأعراض تشمل الحمى والصداع والسعال وفقر الدم.

وصرح نائب حاكم الإقليم ريمي ساكي لوكالة "أسوشيتد برس" يوم الثلاثاء، بأن ما يتراوح بين 67 شخصا و143 شخصا لقوا حتفهم.

وأضاف "من المتوقع وصول فريق من خبراء الأوبئة إلى المنطقة لأخذ عينات وتحديد المشكلة". ونصح يومبا السكان بالتزام الحذر والامتناع عن ملامسة جثث الموتي لتجنب التلوث.

ودعا الشركاء الوطنيين والدوليين إلى إرسال إمدادات طبية للتعامل مع الأزمة الصحية.

يذكر أن الكونغو تعاني بالفعل من تفشي فيروس "جدري القردة" مع الاشتباه في 47 ألف حالة إصابة و1000 حالة وفاة مشتبه بها، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفاة شخص مرض غامض الكونغو خلال أسبوعين