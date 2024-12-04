الداخلية: ضبط المتهمين بقضية نصب مقابر القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط ملاك إحدى الشركات؛ لقيامهم بالبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة بالقليوبية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من (عدد من المواطنين) بتضررهم من ملاك إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القليوبية لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم عن طريق بيع مقابر لهم بدائرة مركز شرطة الخانكة، والتى تم إزالتها بقرار من الجهات المختصة لكونها أراضى استصلاح زراعي ولا يجوز البناء عليها، أمكن ضبط ( 3 أشقاء – ملاك الشركة المشار إليها ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.