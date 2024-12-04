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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية: ضبط المتهمين بقضية نصب مقابر القليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط ملاك إحدى الشركات؛ لقيامهم بالبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة بالقليوبية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من (عدد من المواطنين) بتضررهم من ملاك إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القليوبية  لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم عن طريق بيع مقابر لهم بدائرة مركز شرطة الخانكة، والتى تم إزالتها بقرار من الجهات المختصة لكونها أراضى استصلاح زراعي ولا يجوز البناء عليها، أمكن ضبط ( 3 أشقاء – ملاك الشركة المشار إليها ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط ملاك إحدى الشركات لقيامهم بالبناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بالقليوبية وزارة الداخلية بالنصب والإحتيال بيع مقابر