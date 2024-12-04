مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: مصر ملتزمة بدورها الريادي في تحقيق السلام بالمنطقة

أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم مصر الثابت للجمهورية السورية في كافة جهودها الرامية إلى إنهاء احتلال مرتفعات الجولان. وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، أن مصر ستظل ملتزمة بدورها الريادي في تعزيز فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار السفير أسامة عبد الخالق، إلى أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية والأكثر أهمية في المنطقة، مؤكدًا على دعم مصر الثابت للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. كما رحب السفير المصري بقرار وقف إطلاق النار في لبنان، معتبرًا أن هذا التطور يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، نوه عبد الخالق إلى أن هذه الهجمات تمثل تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة واستقرارها، داعيًا إلى ضرورة العمل الجماعي لإنهاء هذه الأعمال العدائية وحماية المدنيين في المناطق المتأثرة.