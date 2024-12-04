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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض يعرب عن ارتياحه بعد رفع الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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عبر البيت الأبيض عن ارتياحه بعد قرار حكومة كوريا الجنوبية رفع الأحكام العرفية التي كانت قد فُرضت في وقت سابق. وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وسحب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، أمس الثلاثاء، قوات قيادة الأحكام العرفية، مشيرًا إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء قريبًا.

وكان قد أعلن «يول»، اليوم - في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل- فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وبرر - هذه الخطوة - بضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية، والتصدي للعناصر المناهضة للدولة.

وأشار إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي - الذي يسيطر على البرلمان- لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أفادت قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين.

كوريا الجنوبية البيت الأبيض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول رفع الأحكام العرفية