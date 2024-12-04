مندوب سوريا في الأمم المتحدة: التصدي للإرهاب حق سيادي لا تنازل عنه

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، على تمسك بلاده بحقها السيادي في التصدي للإرهاب الذي يستهدف أراضيها، مشددًا على تحميل الدول الداعمة للجماعات الإرهابية المسؤولية عن الهجمات التي طالت مدينة حلب مؤخرًا. وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، إلى أن الهجمات الإرهابية، التي نفذتها تنظيمات مسلحة مدعومة عسكريًا من الخارج، أسفرت عن نزوح الآلاف من منازلهم، مشددًا على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن لإدانة هذا العدوان والعمل على مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه.

كما أدان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال البلاد، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الجهات التي تقدم الدعم للتنظيمات المسلحة التي تزعزع استقرار المنطقة.