أسعار العملات في مصر بداية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

تباينت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في بداية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، بعد أن ارتفعت ارتفاعًا ملحوظًا خلال ختام تعاملات أمس، وفقًا لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري والذي يعلن حركة أسعار العملات أمام الجنيه المصري علي مدار تعاملات اليوم لحظة بلحظة.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي، بداية اليوم نحو 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” حوالي 52.23 جنيه للشراء، 52.34 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني، أمام الجنيه المصري مستهل اليوم الأربعاء، نحو 62.86 جنيه للشراء، 62.99 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري، نحو 56.13 جنيه للشراء و56.31 جنيه للبيع.

ووصل سعر الـ100 ين يابانى، أمام الجنيه المصري، نحو 33.15 جنيه للشراء، 33.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري، بداية اليوم نحو 6.81 جنيه للشراء و6.83 جنيه للبيع.

و فيما يخص أسعار صرف العملات العربية، مقابل الجنيه المصري مستهل تداولات اليوم الأربعاء، وأكثرها تداولا وانتشارا في سوق الصرف المصرية ( الريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي )

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، نحو 13.22 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع.

أما الدينار الكويتي، فسجل بداية اليوم في البنك المركزي المصري، حوالي 161.65 جنيه للشراء، 162.08 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف سعر الدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه المصري، نحو 13.22 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع.