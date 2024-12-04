ميلان يمطر شباك ساسولو ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

أمطر فريق ميلان شباك نظيره ساسولو بسداسية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا.

أنهى ميلان الشوط الأول متقدمًا برباعية نظيفة، سجلها صامويل تشوكويزي هدفين في الدقيقتين (12 و21)، تيجاني ريندرز ورافائيل لياو في الدقيقتين (17 و23).

ميلان ينتظر الفائز من روما وسامبدوريا

وفي الشوط الثاني، أحرز دافيد كالابريا وتامي أبراهام لكل منهما هدف في الدقيقتين (56 و61)، بينما سجل هدف ساسولو الوحيد في المباراة، صامويل مولاتيري في الدقيقة 59.

بهذا الفوز، تأهل ميلان إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، لينتظر الفائز من مباراة روما وسامبدوريا.