سفير اليمن لدى القاهرة: مشروع الدولة الوطنية شاق ولدينا خريطة طريق لحكومة شرعية

أكد السفير اليمني بالقاهرة، خالد بحاح، أن اليمن يواجه تحديات كبيرة في تحقيق مشروع الدولة الوطنية.

وأوضح السفير اليمني بالقاهرة، خالد بحاح، أن جماعة الحوثيين ظهرت كظاهرة دينية عام 1997، مما زاد من تعقيد المشهد اليمني، خاصة مع انقسام البلاد بين الشمال والجنوب.

وأشار السفير اليمني بالقاهرة، خالد بحاح، إلى أن الأحداث التي بدأت في عام 2011 كشفت هشاشة الدولة وسقوطها أمام الحوثيين، مما أدى إلى مبادرة سعودية وحوار وطني نجح في صياغة مسودة دستور جاهزة للتطبيق، رغم انقلاب الحوثيين عام 2014 وتحولهم إلى جماعة متمردة.



جاء ذلك خلال لقاء استضافته لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي،