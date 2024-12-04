ads
الأربعاء 04 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سفير اليمن لدى القاهرة: مشروع الدولة الوطنية شاق ولدينا خريطة طريق لحكومة شرعية

السفير اليمني بالقاهرة،
السفير اليمني بالقاهرة، خالد بحاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد السفير اليمني بالقاهرة، خالد بحاح، أن اليمن يواجه تحديات كبيرة في تحقيق مشروع الدولة الوطنية.

وأوضح السفير اليمني بالقاهرة، خالد بحاح، أن جماعة الحوثيين ظهرت كظاهرة دينية عام 1997، مما زاد من تعقيد المشهد اليمني، خاصة مع انقسام البلاد بين الشمال والجنوب.

وأشار السفير اليمني بالقاهرة، خالد بحاح، إلى أن الأحداث التي بدأت في عام 2011 كشفت هشاشة الدولة وسقوطها أمام الحوثيين، مما أدى إلى مبادرة سعودية وحوار وطني نجح في صياغة مسودة دستور جاهزة للتطبيق، رغم انقلاب الحوثيين عام 2014 وتحولهم إلى جماعة متمردة.

جاء ذلك خلال لقاء استضافته لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي،

السفير اليمني بالقاهرة خالد بحاح اليمن نقابة الصحفيين مصر السفير اليمني بالقاهرة جماعة الحوثيين خالد بحاح