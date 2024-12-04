السفير اليمني بالقاهرة: السلام في اليمن ممكن بالحوار وإعادة بناء الثقة

كشف السفير اليمني بالقاهرة، خالد بحاح، عن دور الحكومة الشرعية في استعادة 80% من الأراضي اليمنية بعد سقوط الدولة.

وأشار «بحاح» إلى أن تشكيل الحكومة عقب الانقلاب كان قرارًا صعبًا تم بالتوافق مع القوى السياسية، إلا أن الحوثيين رفضوا التعاون ووضعوا رئيس الحكومة تحت الإقامة الجبرية.

وأكد السفير أن إنهاء الحرب ضرورة، داعيًا إلى إعادة الحوار بين اليمنيين عبر الأبواب المفتوحة مع الحكومة الشرعية لتحقيق السلام بأقل تكلفة ممكنة.

جاء ذلك خلال لقاء استضافته لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي،