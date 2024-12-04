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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش تاون يخسر على أرضه من كريستال بالاس

سام مرسي قائد إبسويتش
سام مرسي قائد إبسويتش تاون
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تلقى فريق إبسويتش تاون، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري سام مرسي، هزيمة على أرضه من ضيفه كريستال بالاس بهدف للا شيء، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب بورتمان رود في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك سام مرسي أساسيًا مع إبسويتش تاون أمام كريستال بالاس، وخاض اللقاء كاملًا منذ بدايته حتى نهايته، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

سجل هدف اللقاء الوحيد، الفرنسي جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

سام مرسي يرفض ارتداء شارة المثلية مجددًا

وشهد اللقاء ارتداء سام مرسي لشارة قيادة إبسويتش تاون، وللمباراة الثانية على التوالي رفض النجم المصري ارتداء شارة المثلية، التي يرتديها قائدو الأندية الإنجليزية في كل موسم، ليرتدي سام مرسي الشارة الاعتيادية في موقف إنساني له امتدادًا لدعمه للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر.

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