أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

سيطرت حالة من الهدوء على أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 على جميع الأعيرة في محلات الصاغة بعد الارتفاع الأخير الذي سجله الذهب خلال الأيام الماضية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر تداولًا ومبيعًا في مصر” بداية تعاملات اليوم نحو 3675 جنيها للبيع و3655 جنيها للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 “الأعلى والأغلى فئة بين الأعيرة المتداولة في الصاغة المصرية” إلى 4200 جنيه للبيع و4177.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الأربعاء نحو 3850 جنيهًا للبيع، و3829 جنيهًا للشراء.

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل بداية اليوم الأربعاء نحو 3150 جنيهًا للبيع، و3132.75 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء نحو 2450 جنيهًا للبيع، و2436.75 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 12 الآن في الأسواق إلى 2100 جنيه للبيع، و2088.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب “ والذي يزن حوالي 8 جرامات من الذهب” خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 نحو 29400 جنيه للبيع، و29240 جنيهًا للشراء.

وسجلت أسعار أوقية الذهب “ وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب” نحو 2643.04 دولار للبيع، و2642.77 دولار للشراء.

وعن سعر الذهب في مصر بالمصنعية والدمغة فهي تختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر ومن محافظة لأخرى باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

وفي بورصات الذهب العالمية شهدت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، حالة من التذبذب بالأسواق العالمية مدفوعة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر وسجّل سعر الذهب عالميًا 2647 دولارًا للأوقية يأتي ذلك مع تحول الأنظار إلى البيانات الاقتصادية القادمة للحصول على مزيد من الأشارات حول السياسة النقدية لأكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.09% إلى 2660.90 دولار.

ويأتي ذلك بفعل التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي المقبل، حيث ارتفعت نسبة التوقعات إلى ما يقرب من 75%.

ويتجه الذهب، الذي لا يدر عوائد، إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

ومن المنتظر أن تصدر هذا الأسبوع عدة تقارير أميركية هامة حول الوظائف وسوق العمل.

وأظهرت البيانات أن قطاع التصنيع في الولايات المتحدة شهد انكماشاً معتدلاً في نوفمبر الماضي، مع زيادة الطلبات لأول مرة منذ ثمانية أشهر، فضلاً عن انخفاض كبير في أسعار المدخلات الخاصة بالمصانع.