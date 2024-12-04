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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

محكمة استئناف أمريكية تقضي بمواصلة استخدام مطار في سياتل خلال رحلات الترحيل

مطار في سياتل
مطار في سياتل
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قضت محكمة اتحادية بإمكانية مواصلة إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية استخدام مطار في سياتل لرحلات الترحيل المستأجرة، في قرار ألغى أمرا محليا لعام 2019 يقضي بإلغاء سياسات الهجرة التي اعتمدها الرئيس آنذاك دونالد ترامب.

ولطالما استخدمت إدارة الهجرة والجمارك مطارات في شتى أرجاء البلاد لاستئجار الرحلات المستخدمة في ترحيل مئات الآلاف من غير المواطنين الذين يعتبر إخراجهم من الولايات المتحدة قانونيا.

ولكن في 2019، أصدر داو كونستنتين عمدة مقاطعة كينج، تماشيا مع جهود سياتل وولاية واشنطن الليبراليتين لمقاومة أولويات ترامب، قرارا تنفيذيا يعرب عن مخاوف من أن تشكل أوامر الترحيل انتهاكات لحقوق الإنسان. وأعلن أن عقود الإيجار المستقبلية في مطار المقاطعة، المعروف أيضا باسم "بوينج فيلد"، ستمنع المشغلين من خدمة رحلات الترحيل.

محكمة استئناف أمريكية مطار سياتل رحلات الترحيل