ليستر سيتي يفوز بثلاثية على ويست هام في أول مباراة لنيستر روي

حقق ليستر سيتي فوزًا مستحقًا 3-1 على ضيفه ويست هام يونايتد في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في أول اختبار رسمي تحت قيادة مدربه الجديد فان نيستر روى.

المباراة شهدت بداية سريعة حيث تمكن جيمي فاردي من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية، ليضع فريقه في المقدمة مبكرًا ورغم محاولات ويست هام للرد، استمرت السيطرة ليستر سيتي على اللقاء.

وفي الشوط الثاني، أضاف لاعب الوسط بلال الخنوس الهدف الثاني لليستر في الدقيقة 61، بعد تمريرة رائعة من زميله في الفريق. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، سجل باتسون داكا الهدف الثالث في الدقيقة 90، ليعزز النتيجة ويُعلن فوز فريقه بشكل قاطع.

وفي الوقت بدل الضائع، تمكن نيكلاس فولكروج من تسجيل هدف شرفي لويست هام في الدقيقة 90، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير نتيجة المباراة، حيث انتهت المباراة بفوز ليستر سيتي 3-1.

يعد هذا الفوز بداية قوية للمدرب فان نيستر روى في مشواره مع ليستر سيتي، حيث يأمل في استعادة الفريق لمستواه المعهود والمنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي الممتاز.