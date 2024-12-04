باير ليفركوزن يتخطى بايرن ميونخ فى الكأس فى مباراة مثيرة وحدث تاريخي

حقق باير ليفركوزن فوزًا ثمينًا على بايرن ميونخ في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا موسم 2024-2025، التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وشهدت المباراة حادثة تاريخية غير معتادة، حيث تعرض حارس مرمى بايرن ميونخ، مانويل نوير، للطرد في الدقيقة 17 بعد تدخل خشن ضد لاعب باير ليفركوزن فريمبونج، ليجبر الفريق البافاري على إكمال اللقاء بعشرة لاعبين.

هدف التقدم لباير ليفركوزن

بعدما لعب بايرن ميونخ منقوصًا، استطاع باير ليفركوزن أن يُسجل هدفه الوحيد في الدقيقة 69 جاء الهدف عن طريق اللاعب البديل ناثان تيلا الذي سجل هدفًا رائعًا بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من الإسباني جريمالدو من الجهة اليسرى، ليضعها تيلا في شباك بايرن ميونخ.

وتعد هذه النتيجة خطوة هامة للفريق الألماني في مسيرته بكأس ألمانيا، حيث يسعى للتأهل إلى المراحل المقبلة بعد هذه المباراة المثيرة.