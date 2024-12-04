التحقيق مع سائق سيارة ملاكي اصطدم بـ3 سيدات في الجيزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بالتحقيق مع سائق سيارة ملاكي تسبب في إصابة ٣ أشخاص صدمهم بسيارته بالطريق الأوسطي باتجاه الجيزة، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية للمصابين للاستماع لإفادتهم حول ملابسات الحادث، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

إصابة ٣ سيدات في حادث سير

البداية كانت بإخطار تلقته الإدارة العامة لمرور الجيزة، ومن مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث سير أسفر عن وقوع مصابين بالطريق الأوسطي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية ومرورية وبصحيتهم سيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أثناء سير ٣ سيدات بالطريق صدمتهن سيارة ملاكي مسرعة مما أدى إلى إصابتهم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.