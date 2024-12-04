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الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الاتحاد الإنجليزي: رفض سام مرسي ارتداء شارة المثلية لا يستوجب العقوبة

سام مرسي وشارة المثلية
سام مرسي وشارة المثلية
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أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لموقع "Sportbible" أن رفض لاعب إيبسويتش تاون، سام مرسي، ارتداء شارة القيادة المخصصة للجولة التي تشير إلى  الحقوق المثلية لا يُعد مخالفة للقواعد المتعلقة بالملابس والإعلانات؛ وبالتالي لن يتعرض لأي عقوبة.

كان سام مرسي قد رفض ارتداء شارة القيادة المخصصة من قبل الاتحاد الإنجليزي في مباراة فريقه الأخيرة، مما أثار تساؤلات حول موقفه من القواعد التنظيمية.

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن تصرفه لا يعتبر خرقًا رسميًا للوائح الخاصة بالمباريات ولا يستدعي أي إجراءات تأديبية ضد اللاعب.

وأشار إلى أنه عادةً ما يتم تخصيص شارة القيادة وفقًا لتوجيهات معينة تتعلق بالترويج، لكن «مرسي» لم يرتكب أي مخالفة تستدعي تطبيق العقوبات عليه، وبذلك يواصل اللاعب مسيرته دون أي تبعات قانونية.

تأتي هذه التصريحات لتوضيح الوضع، حيث ينظر إلى تصرف المحترف المصري سام مرسي في سياق ضوابط الاتحاد الإنجليزي التي تتعلق بملابس اللاعبين والإعلانات التجارية فقط، وليست هناك أي مخالفة مباشرة للقواعد المعمول بها.

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