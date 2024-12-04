تحقيقات موسعة في مصرع سائق داخل مصنع كابلات كهربائية بأبو رواش

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول مصرع سائق داخل مصنع كابلات كهربائية بقرية أبو رواش التابعة لمركز كرداسة.

وصرحت بدفن جثة السائق عقب إجراء المعاينة التصويرية لجثمانه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاته، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تهشمت رأسه

كشفت التحقيقات أن سبب وفاة السائق والذي يدعى "صبيح .س" ٦٠ سنة هو سقوط بكرة من الكابلات الكهربائية على رأسه هشمتها بالكامل فنتج عن ذلك مصرعه، ولا شبهة جنائية وراء وفاته.

سقوط جثة في مصنع كابلات كهربائية

بداية الحادث بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة كرداسة، من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط جثة داخل مصنع كابلات كهربائية بقرية أبو رواش بدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة من مباحث المركز وبصحبتها سيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، مصرع سائق أثر سقوط بكرة كهرباء على رأسه مما أسفر عن وفاته.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي بالشيخ زايد، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.