تحقيق عاجل في إصابة أب وابنته بانفجار أسطوانة غاز داخل شقة بأوسيم

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلًا في إصابة شخصين "أب وابنته" بحروق من الدرجة الأولى والثانية في انفجار أسطوانة غاز داخل شقة سكنية بقرية بشتيل البلد التابعة لمركز أوسيم.

انفجار أسطوانة غاز داخل شقة

وكلفت المعمل الجنائي بفحص آثار الحريق الذي تسبب في انهيار حوائط الشقة وواجهة العقار، بعدما استعملت عن الحالة الصحية للمصابين، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

انهيار شقة في انفجار أسطوانة غاز

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار ضخم بعقار ببشتيل البلد بدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة من المباحث بعدما أخطرت الإدارة المدنية بالجيزة التي دفعت بفريق من الإنقاذ البري، إلى الموقع المشار إليه وتبين من خلال الفحص أن انفجار أسطوانة غاز تسبب في إصابة شخصين "أب وابنته" بحروق من الدرجة الأولى والثانية وتهشم الشقة وانهيار حوائطها وواجهة العقار.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.