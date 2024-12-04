بسبب تسرب غاز.. إصابة 3 أشخاص باختناق في عقار بـ6 أكتوبر

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول إصابة 3 أشخاص بحالة فقدان للوعي داخل شقة سكنية بمدينة الفردوس بمحيط مدينة 6 أكتوبر، تبين إصابتهم باختناق نتيجة تسريب غاز داخل الشقة، وكلفت الأدلة الجنائية بفحص سبب التسريب والتأكد من سلامة الوصلات بباقي العقار، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سقوط 3 أشخاص بحالة إغماء داخل شقة

بداية الحادث كانت بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بالجيزة - قطاع أكتوبر، من مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حالات إغماء داخل شقة سكنية بمدينة الفردوس بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة أول أكتوبر إلى الموقع المشار إليه، وتبين من خلال الفحص إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، نتيجة تسرب غاز داخل شقة بالعقار.

تم نقل الـ٣ مصابين إلى المستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.