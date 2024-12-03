مانويل نوير يسجل سابقة تاريخية بطرد لأول مرة في مسيرته بكأس ألمانيا

تلقى مانويل نوير قائد وحارس مرمى بايرن ميونيخ، البطاقة الحمراء لأول مرة في مسيرته الكروية، وذلك خلال مباراة فريقه ضد باير ليفركوزن في دور الـ16 من بطولة كأس ألمانيا موسم 2024-2025.

المباراة تجرى على ملعب أليانز أرينا، حيث اصطدم نوير باللاعب الهولندي فريمبونج في الدقيقة 17 من المباراة، ليشهر الحكم أوسميرس البطاقة الحمراء في وجهه بسبب الخشونة.

ويعد هذا الطرد هو الأول في مسيرة الحارس المخضرم الذي خاض 893 مباراة دون أن يحصل على بطاقة حمراء طوال مسيرته الكروية.

وبعد الطرد، اضطر المدرب البلجيكي فينسنت كومباني إلى إجراء تغيير اضطراري بإخراج ليروي ساني، وإشراك الحارس البديل دانييل بيريتز ليحل مكان نوير في المرمى، ليكمل بايرن ميونيخ المباراة بعشرة لاعبين.

مانويل نوير يتلقى البطاقة الحمراء للمرة الأولى في مسيرته بعد 893 مباراة 🟥😱



الحارس الألماني طرد في الدقيقة 17 من قمة بايرن ميونخ وليفركوزن بعد تدخل عنيف على لاعب الخصم ❌#نوير #بايرن_ميونخ #ليفركوزن #الدوري_الألماني #365ScoresArabic pic.twitter.com/t8xL4vSgiB — 365Scores Arabic (@365scoresarabic) December 3, 2024

هذه الحادثة تأتي في وقت حساس بالنسبة لفريق بايرن ميونيخ، الذي يسعى لاستعادة لقبه في كأس ألمانيا، خاصة وأن باير ليفركوزن كان قد توج بالبطولة في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

يُذكر أن عقد مانويل نوير مع بايرن ميونيخ ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، وتعد هذه الحادثة حدثًا استثنائيًا في مسيرته الطويلة التي شهدت الكثير من الإنجازات مع النادي البافاري والمنتخب الألماني.