ختام بطولة القدم الشاطئية في دمياط الجديدة

شهد الدكتور أسامة حفيلة رئيس مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، والمهندس أشرف فتحى محمود رئيس الجهاز، بحضور أعضاء مجلس الأمناء، اليوم المباراة النهائية لبطولة مجلس الأمناء لكرة القدم الشاطئية بين شباب المدينة ، على كأس المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى أقيمت فعاليتها على ملاعب الشاطئ الخاص "لابلاج ".

أوضح رئيس مجلس الأمناء، أن البطولة أقيمت فى أجواء رياضية مثالية بمشاركة ثمانية فرق، مقسمة على مجموعتين، برعاية مجلس الأمناء ومجموعة من المستثمرين بالمدينة، وأنها ستكون نواة لبطولة سنوية باسم "دمياط الجديدة"، وتشارك فيها فرق من مدن أخرى تابعة للهيئة، تحت رعاية مجلس أمناء المدينة.

وأضاف : تم تكريم الفرق الفائزة،ومنح الفريق الفائز بالبطولة كأس المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، بالإضافة إلى مكافأت وجوائز مادية وعينية قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى،تليق بالحدث الذى يلقى إهتماما كبيرا من مجلس الأمناء وجهاز المدينة.

تابع رئيس مجلس الأمناء، أن البطولة تأتى في ضوء جهود مجلس أمناء المدينة المستمرة فى تعزيز ودعم العلاقات الإجتماعية بين شباب المدينة.

من جهته أكد رئيس مجلس الأمناء، أن تنظيم مثل تلك الفاعليات يساهم بشكل مباشر فى تنمية الروح الرياضية والتأخى والتكامل بين كافة شباب المدينة، فضلا عن الترويح عن النفس، وتأكيدا على دور الرياضة فى الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

انعقدت بمقر نادى دمياط الرياضي ، الجمعية العمومية للنادى للعام 2024/ 2025 ، واكتمل النصاب القانونى لحضور الجمعية العمومية .

يتضمن جدول الأعمال التصديق علي الحساب الختامى للنادى ، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد ، يتم عقد الجمعيات بإشراف قانونى من إدارة الشئون القانونية بالتعاون مع إدارة الهيئات .ويتم عقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ، استنادا إلي قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة نادى دمياط الرياضي

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات عبده الشعراوى وكيل المديرية للرياضة والقائم بعمل مدير المديرية .