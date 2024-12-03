ميار شريف تتأهل للدور الثاني في بطولة موندو المفتوحة للتنس

تأهلت نجمة التنس المصرية ميار شريف، اليوم الثلاثاء، إلى الدور الثاني من بطولة موندو المفتوحة للتنس ذات الـ125 نقطة.

بلغت ميار شريف، المصنفة رقم 68 عالميًا، دور الـ16 من بطولة موندو المفتوحة للتنس، عقب فوزها على الإسبانية جيومار ماريستاني، المصنفة رقم 179 عالميًا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-5.

ميار شريف تواصل التألق

تواجه ميار شريف البرتغالية فرانشيسكا جورجي المصنفة رقم 189 عالميًا في الدور الثاني من البطولة.

تشارك ميار شريف في بطولة موندو المفتوحة للتنس، التي تقام في البرازيل، خلال الفترة من 1 إلى 8 ديسمبر الجاري.

تخوض ميار شريف بطولة موندو المفتوحة للتنس، بعد تتويجها بلقب بطولة بوينس آيرس للتنس التي أقيمت في الأرجنتين منذ أيام.

وقفزت ميار شريف قفزة هائلة في التصنيف العالمي للتنس، حيث احتلت المركز الـ68، عقب تتويجها بلقب بطولة بوينس آيرس المفتوحة للتنس.

بهذا التتويج، حققت ميار شريف لقبها السابع في فئة بطولات الـ125 نقطة، مما يؤكد استمرار تألقها وتطور مستواها.