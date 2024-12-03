رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدًا من "جامعة مانشستر" لتعزيز سبل التعاون

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء وفد القطاع الطبي من جامعة مانشستر في إنجلترا، وذلك خلال زيارتهم لجامعة المنصورة لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجامعتين.

ضم الوفد البروفيسور جو هارت - الرئيس التنفيذي لكلية الطب ورئيس قسم التعليم الطبي بجامعة مانشستر، والبروفيسور لوسي ديفيز - عميد مساعد العلاقات الدولية للقطاع الطبي، والبروفيسور كيث برينن - نائب عميد العلاقات الدولية للقطاع الطبي.

حضر اللقاء الدكتور محمد عطيه البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أشرف شومه، عميد كلية الطب، و الدكتور ياسر لطفي، عميد كلية طب الأسنان، و الدكتور منال عيد، عميد كلية الصيدلة، و الدكتور خالد بشير، وكيل كلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور هاني قناوي، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق اتفاقية مانشستر بالكلية، والدكتور رضوى محسن عميرة، مدير برنامج المنصورة-مانشستر لطب الأسنان.

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات في إطار الشراكة بين الجانبين في القطاع الطبي، بما في ذلك البرامج الدراسية للطلاب في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في كليتي الطب وطب الأسنان، وكذلك عقد شراكة جديدة وإنشاء برنامج تعليمي في كلية الصيدلة، بالإضافة إلى جوانب التدريب الإكلينيكي وتبادل أعضاء هيئة التدريس، كما تمت مناقشة تنشيط التبادل الطلابي وتعظيم التعاون في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأعرب الدكتور شريف خاطر عن اعتزاز جامعة المنصورة بالشراكة الممتدة مع جامعة مانشستر التي بلغت عشرين عامًا، مؤكدًا حرص الجامعة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بعقد شراكات متعددة مع الجامعات الدولية ذات السمعة المرموقة والتصنيفات المتقدمة، مما ينعكس بشكل إيجابي على جودة المخرجات التعليمية، والتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي الدولي المتميز من خلال برامج دراسية تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.

وأكد خاطر حرص الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجديد الاتفاقية الخاصة بالبرنامج بكلية طب الأسنان، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الصيدلة وكلية الصيدلة والعلوم البصرية بجامعة مانشستر، لتعزيز سبل التعاون في مجال التعليم الصيدلي وإنشاء برنامج Pharm D (المنصورة - مانشستر) لمرحلة البكالوريوس.

وقال الدكتور محمد عطيه البيومي إن إدارة الجامعة تثمن هذه الشراكة الدولية، التي نتج عنها انفراد جامعة المنصورة بإطلاق أول برنامج دولي للتعليم الطبي في الجامعات المصرية، في بداية العام الدراسي 2006-2007 وفقًا للاتفاقية الموقعة مع جامعة مانشستر،

وأشار إلى أنه تم البدء ببرنامج طب الأسنان وقبول الطلاب من بداية العام الجامعي 2017/2018، وهو ما يعد أول برنامج نوعي وتوأمة مع جامعة أجنبية على مستوى كليات طب الأسنان في الجامعات المصرية.

وعبَّر أعضاء الوفد عن اعتزازهم بالشراكة الممتدة مع جامعة المنصورة، مؤكدين أنها نموذج يُحتذى به بين الجامعات المصرية، وأشادوا بجودة المستوى العلمي والمهني لخريجي البرنامج العاملين في المملكة المتحدة، وعرضوا كافة سبل الدعم والتسهيلات لضمان استمرارية الشراكة القائمة وتنفيذ شراكات جديدة لتنفيذ برنامج مانشستر بكلية الصيدلة.

كما أشاد الوفد بتميز جامعة المنصورة وترتيبها في التصنيفات الدولية، وخصوصًا في مجالات البحوث الطبية والصيدلة والصيدلة الإكلينيكية.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع احتفال جامعة المنصورة بتخريج الدفعة الرابعة عشر من برنامج المنصورة-مانشستر للتعليم الطبي، المزمع إقامته غدًا بالقرية الأولمبية بجامعة المنصورة.