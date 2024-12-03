رئيس جامعة المنصورة يشهد احتفالية ختام أنشطة الأسبوع التعريفي للطلاب الوافدين

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام أنشطة الأسبوع التعريفي للطلاب الوافدين، بحضور الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و عمداء الكليات والوكلاء، والدكتور المعتصم بالله البحراوي، المشرف العام على إدارة الوافدين، والدكتورة شيماء عبد الوهاب، والدكتور أحمد صلاح، نواب المشرف العام، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب الوافدين.

ورحَّب الدكتور شريف خاطر بالحضور، معبرًا عن اعتزازه بجميع الطلاب الوافدين داخل كليات الجامعة كأبناء وأشقاء لنا في وطنهم الثاني مصر، كما أكَّد على حرص الجامعة على فتح أبوابها للطلاب الوافدين وتطوير الخدمات المقدمة لهم لتسهيل اندماجهم في الحياة الجامعية مع زملائهم، وتوفير إقامة مناسبة بالمدن الجامعية، ومشاركتهم في الأنشطة والاتحادات الطلابية بالكليات ليمثلوا زملاءهم الوافدين من الجنسيات المختلفة.

وخلال الاحتفالية، أُقيمت عدة فعاليات خُتمت بلعب مباراة نهائية في دوري كرة القدم الخماسية للطلاب الوافدين على ملاعب الصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة، وانتهت بفوز الفريق الممثل لدولة السودان على فريق دولة موريتانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وقام الدكتور شريف خاطر بتسليم فريق دولة السودان كأس رئيس الجامعة، وسط فرحة عارمة للطلاب الوافدين.

كما قام الدكتور شريف خاطر بتكريم عدد من الطلاب الوافدين المتميزين في الكليات، وكذلك منسقي المكاتب الفرعية بالكليات المختلفة والعاملين بإدارة نادي الوافدين، وإدارة الوافدين بجامعة المنصورة.

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