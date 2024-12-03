بعد رحيل أحمد عيد عبد الملك.. غزل المحلة يعلن جهازه الفني المؤقت

قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة، برئاسة المهندس وليد خليل، تعيين جهاز فني مؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد رحيل المدير الفني أحمد عيد عبد الملك وجهازه المعاون.

أعلن أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لفريق غزل المحلة السابق، استقالته من تدريب زعيم الفلاحين، بعد الخسارة من الزمالك أمس الإثنين، على ملعب استاد المحلة برباعية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وقبِل مجلس إدارة غزل المحلة استقالة أحمد عيد عبد الملك، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة رفقة جهازه المعاون.

كما أعلن نادي غزل المحلة أسماء الجهاز الفني المؤقت، الذي يتولى تدريب الفريق الكروي الأول، على أن يكون عصام محيسن مديرًا فنيًا، محمود صبحي مدربًا عامًا، أشرف شيحة مدربًا مساعدًا، محمود شفيق مدربًا للحراس، السعيد العدل مخططًا للأحمال.

الجهاز الفني المؤقت لفريق غزل المحلة

رحل أحمد عيد عبد الملك عن زعيم الفلاحين، بعدما قضى فترة على رأس الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بعد نجاحه في العودة بالفريق إلى الدوري الممتاز مجددًا.

وكان غزل المحلة تعادل مع الإسماعيلي وخسر أمام طلائع الجيش في الجولتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري، قبل أن يقود أحمد عيد عبد الملك، غزل المحلة للفوز الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم على حساب الجونة بهدف للا شيء، قبل الخسارة برباعية نظيفة من الزمالك في رابع الجولات.