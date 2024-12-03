الخميس أولى خطوات الحلم.. انطلاق قرعة كأس العالم للأندية 2025| تقرير

تستعد بطولة كأس العالم للأندية لعام 2025 لتشهد أكبر نسخة فى تاريخها، حيث ستقام بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة، فى حدث رياضى غير مسبوق.

تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية البطولة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 17 يوليو 2025، مما يمثل خطوة كبيرة فى تعزيز مكانة كرة القدم عالميًا.

كأس العالم للأندية





نظام جديد ومنافسة شرسة في كأس العالم للأندية

ستقسم الفرق المشاركة إلى ٨ مجموعات، تضم كل مجموعة ٤ فرق يتأهل الأول والثانى من كل مجموعة إلى دور الـ١٦، الذى سيكون بداية الأدوار الإقصائية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وصولًا إلى المباراة النهائية.

وتم الاستغناء عن مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وهو تعديل يعكس تركيز الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) على رفع مستوى المنافسة.



٣٢ فريقًا يمثلون القارات الست في كأس العالم للأندية



تأتى هذه النسخة بمشاركة عدد كبير من الفرق العالمية التى تأهلت بفضل تحقيقها ألقابًا قارية، أو بفضل تاريخها المميز فى كرة القدم.

أبرز الأندية المشاركة تشمل:

الأندية الأفريقية: الأهلى المصري، الوداد المغربي، الترجى التونسي، ماميلودى صنداونز الجنوب أفريقي.

الأندية الآسيوية: الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، أولسان هيونداى الكورى الجنوبي.

الأندية الأوروبية: ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، يوفنتوس، بورتو، بنفيكا، سالزبورغ.

أندية أمريكا الجنوبية: بالميراس، فلامنجو، فلومينينسي، بوتافوجو، بوكا جونيورز، ريفر بليت.

أندية أمريكا الشمالية والوسطى: مونتيري، كلوب ليون، باتشوكا، سياتل ساوندرز.

ممثل الدولة المضيفة: إنتر ميامى الأمريكي.

ممثل أوقيانوسيا: أوكلاند سيتى النيوزيلندي.

موعد القرعة المؤهلة لـ كأس العالم للأندية

تجرى قرعة البطولة يوم الخميس، ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، فى مدينة ميامى الأمريكية، بحضور عدد من أساطير كرة القدم العالمية يمثل النادى الأهلى المصرى فى هذه المناسبة خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى وأمين الصندوق، كما يحضر الكابتن مصطفى عبده، أحد أبرز أساطير الأهلي، بعد تعذر حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى بسبب حالته الصحية التى منعته من السفر بقرار من الأطباء.

البطولة تعكس تنوع كرة القدم عالميًا

الفيفا



يعد قرار توسيع البطولة إلى ٣٢ فريقًا خطوة استراتيجية من "فيفا" لتعزيز انتشار كرة القدم عالميًا وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأندية لإثبات قدراتها على المسرح الدولي.

كما أن استضافة الولايات المتحدة لهذا الحدث تمثل فرصة مثالية لتعزيز جماهيرية اللعبة فى واحدة من أكبر الأسواق الرياضية العالمية.



التطلعات والآمال



ينتظر عشاق كرة القدم منافسة قوية ومثيرة بين الفرق الكبرى فى العالم، حيث يسعى كل فريق لكتابة التاريخ والتتويج باللقب فى هذه النسخة الفريدة.

من المتوقع أن تكون هذه البطولة احتفالًا عالميًا بكرة القدم، خاصة مع التنوع الكبير فى الأندية المشاركة التى تمثل مختلف الثقافات والقارات.

بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢٥ ليست مجرد حدث رياضي، بل هى دليل على تطور اللعبة وجذبها لجماهير جديدة من مختلف أنحاء العالم.

ستكون هذه النسخة فرصة مثالية للأندية لعرض مواهبها أمام جمهور عالمي، ولعشاق كرة القدم لمتابعة أفضل لحظات اللعبة على الإطلاق.