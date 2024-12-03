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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الهلال يحقق فوزًا كبيرًا على الغرافة بثلاثية نظيفة بدوري أبطال آسيا

ألكسندر ميتروفيتش
ألكسندر ميتروفيتش
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حقق فريق الهلال السعودي فوزًا كبيرًا على ضيفه الغرافة القطري، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، موسم 2024-2025.

افتتح الهلال التسجيل في الدقيقة 18 من عمر المباراة عن طريق المهاجم البرازيلي ليوناردو، الذي استفاد من تمريرة رائعة من الظهير ياسر الشهراني، ليضعها في شباك حارس الغرافة ويمنح فريقه الأفضلية مبكرًا.

الشوط الثاني الزعيم يعزز 

وفي الدقيقة 83، أضاف المهاجم ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال، بعد هجمة منسقة، ليعزز تقدم الزعيم.

 وبعدها بدقيقتين فقط، في الدقيقة 85، تمكن لاعب الوسط سافيتش من تسجيل الهدف الثالث، بعد متابعته لتسديدة ارتطمت بالقائم، ليضعها في الشباك ويؤكد فوز الهلال الكبير.

وبهذا الفوز، يواصل الهلال سلسلة انتصاراته في البطولة الآسيوية، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في مسيرته نحو الأدوار المتقدمة.

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