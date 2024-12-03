برشلونة يستعيد نغمة الانتصارات ويكتسح ريال مايوركا بخماسية في الليجا

استعاد برشلونة نغمة الانتصارات بفوز كبير على ريال مايوركا 5-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان مويس" ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.

دخل برشلونة المباراة متربعًا على صدارة "الليجا" برصيد 34 نقطة، متفوقًا بنقطة واحدة عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

بعد تعثره في آخر ثلاث مباريات، وكان آخرها الخسارة أمام لاس بالماس بهدفين لهدف في الجولة الماضية.

في المقابل، كان ريال مايوركا يحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة، بعد فوزه في الجولة السابقة على فالنسيا 2-1.

استعادة نغمة الانتصارات

فوز برشلونة رفع رصيده إلى 37 نقطة، ليحافظ على صدارته بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، الذي سيلتقي مع أتلتيك بيلباو.

بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 24 نقطة في المركز السادس.

بدأ برشلونة المباراة بقوة، حيث افتتح فيران توريس التسجيل في الدقيقة 12 مستفيدًا من خطأ دفاعي وحارس مايوركا.

وعلى الرغم من سيطرة برشلونة على المباراة، أهدر عدة فرص، ليأتي الرد من ريال مايوركا في الدقيقة 43 عبر المهاجم فيدات موريكي الذي سجل هدف التعادل بعد خطأ دفاعي من برشلونة.

في الشوط الثاني، سجل رافينيا الهدف الثاني لبرشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 56، بعد عرقلة لامين يامال داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 74، عاد رافينيا وسجل هدفه الثاني والثالث للفريق الكتالوني بعد عرضية رائعة من يامال.

بعدها، أضاف فرينكي دي يونج الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 76 بعد متابعة كرة مرتدة من الحارس.

واختتم باو فيكتور الخماسية في الدقيقة 84، بعدما استقبل عرضية دي يونج وسددها بقوة في الشباك.