رئيس كوريا الجنوبية يسحب قوات قيادة الأحكام العرفية ويعلن عن اجتماع للوزراء

أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، سحب قوات قيادة الأحكام العرفية، مشيرًا إلى عقد اجتماع لمجلس الوزراء قريبًا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان قد أعلن «يول»، اليوم -في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل- فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وبرر «يول» -هذه الخطوة- بضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية، والتصدي للعناصر المناهضة للدولة.

وأشار إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي -الذي يسيطر على البرلمان- لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أفادت قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين.