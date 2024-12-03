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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

عبر زوم.. البابا تواضروس الثاني يلتقى كهنة "نورث كارولينا"

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم الثلاثاء، مجمع كهنة إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكينتاكي، بمشاركة الأنبا بيتر، أسقف الإيبارشية، عبر أحد تطبيقات الفيديو كونفرانس (zoom).

استهل قداسة البابا اللقاء بكلمة روحية بعنوان "منهج الكنيسة في رجوع الخاطئ".

 وتحدث قداسته عن خمس خطوات تقوم بها الكنيسة لإعادة الخاطئ، وهي:
1- تقديم أفعال الأبوة.

2- تعليم: من خلال قراءات المنجلية.

3- تذكير: دورات زمنية أي الأعياد والمناسبات.

4- تحذير: نداءات الصلوات الليتورجيا.

5- تتويب: تهيئ له الأسباب الأساسية للتوبة.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كهنة إيبارشية نورث وساوث كارولينا كينتاكي الأنبا بيتر Zoom الكنيسة الخاطئ