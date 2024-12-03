عبر زوم.. البابا تواضروس الثاني يلتقى كهنة "نورث كارولينا"

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، اليوم الثلاثاء، مجمع كهنة إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكينتاكي، بمشاركة الأنبا بيتر، أسقف الإيبارشية، عبر أحد تطبيقات الفيديو كونفرانس (zoom).

استهل قداسة البابا اللقاء بكلمة روحية بعنوان "منهج الكنيسة في رجوع الخاطئ".

وتحدث قداسته عن خمس خطوات تقوم بها الكنيسة لإعادة الخاطئ، وهي:

1- تقديم أفعال الأبوة.

2- تعليم: من خلال قراءات المنجلية.

3- تذكير: دورات زمنية أي الأعياد والمناسبات.

4- تحذير: نداءات الصلوات الليتورجيا.

5- تتويب: تهيئ له الأسباب الأساسية للتوبة.