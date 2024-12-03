النفط يرتفع دولارين بسبب التخوف من انهيار اتفاق وقف القتال بين إسرائيل و«حزب الله»

أفادت وكالة الأنباء الدولية «رويترز»، اليوم الثلاثاء، بأن النفط ارتفع دولارين للبرميل، وسط قلق إزاء الهدنة بين إسرائيل و«حزب الله».

وأكدت «رويترز»، أن هناك توقع بتمديد «أوبك+»، تخفيض الإمدادات، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان، تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر 2023بعد إعلان إسرائيل الحرب على قطاع غزة.

ويشهد الشرق الأوسط توترات ومخاوف كبيرة من حدوث حرب إقليمية ترجع إلى عدة أسباب منها، حرب إسرائيل على قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 ومازالت مستمرة حتى الآن.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الشهر الجاري، بدء تنفيذ توغل بري لقواته للجنوب اللبناني، زاعمًا أنه يستهدف ضرب أهداف تابعة لحزب الله، وذلك بعد اغتيال أمينه العام، حسن نصر الله وأغلب القيادات، بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وبدأ في الساعة الرابعة فجر الأربعاء الماضي، التفعيل الرسمي، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحكومة الاحتلال.

وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بيوم واحد، تبادل جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، الذي أنهى القتال المستمر منذ أكثر من عام.