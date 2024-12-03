تشكيل ليستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي

اعلنت الاجهزة الفنية لفريقي ليستر سيتى و ويست هام التشكيل الرسمي لهما فى المواجهة المقررة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.
تنطلق المباراة على ملعب كينج باور معقل فريق ليستر سيتي.
تشكيل ليستر سيتي:
حراسة المرمى: هيرمانسين
خط الدفاع: جاستن، كوادي، فيستيجارد، كريستيانسين
خط الوسط: ويلفريد نديدي، بلال الخنوس، سوماريه
خط الهجوم: فاكوندو، جيمي فاردي، مكاتير
تشكيل وست هام يونايتد:
حراسة المرمى: فابيانسكي
خط الدفاع: وان بيساكا، كيلمان، مافروبانوس، كوفال
خط الوسط: سوتشيك، كارلوس سولير، ألفاريز
خط الهجوم: جارود بوين، داني إنجز، محمد قدوس
مباراة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة الإنجليزية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة.