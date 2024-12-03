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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل ليستر سيتي ووست هام في الدوري الإنجليزي

جيمي فاردي
جيمي فاردي
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اعلنت الاجهزة الفنية لفريقي ليستر سيتى و ويست هام   التشكيل الرسمي لهما فى المواجهة  المقررة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

تنطلق المباراة  على ملعب كينج باور معقل فريق ليستر سيتي.

تشكيل ليستر سيتي:

حراسة المرمى: هيرمانسين

خط الدفاع: جاستن، كوادي، فيستيجارد، كريستيانسين

خط الوسط: ويلفريد نديدي، بلال الخنوس، سوماريه

خط الهجوم: فاكوندو، جيمي فاردي، مكاتير

تشكيل وست هام يونايتد:

حراسة المرمى: فابيانسكي

خط الدفاع: وان بيساكا، كيلمان، مافروبانوس، كوفال

خط الوسط: سوتشيك، كارلوس سولير، ألفاريز

خط الهجوم: جارود بوين، داني إنجز، محمد قدوس

مباراة مثيرة ينتظرها عشاق الكرة الإنجليزية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز في هذه المواجهة الهامة.

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