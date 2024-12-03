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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمريكا: آلية المراقبة تتابع أي خرق لوقف القتال علي الحدود الإسرائيلية اللبنانية

لبنان
لبنان
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها ستترك الحديث عن أي حوادث على جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية لآلية المراقبة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكتوبر الماضي، بدء تنفيذ توغل بري لقواته للجنوب اللبناني، زاعمًا أنه يستهدف ضرب أهداف تابعة لحزب الله، وذلك بعد اغتيال أمينه العام، حسن نصر الله وأغلب القيادات، بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وبدأ في الساعة الرابعة فجر الأربعاء الماضي، التفعيل الرسمي، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بعد إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحكومة الاحتلال.

وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بيوم واحد، تبادل جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني، الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، الذي أنهى القتال المستمر منذ أكثر من عام.

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