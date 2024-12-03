الخارجية الأمريكية : مقتل عمال إغاثة في «خان يونس» يثير القلق

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها تبذل كل جهد ممكن لإنهاء الحرب في غزة، وبدء محادثات دبلوماسية بشأن مرحلة ما بعد الحرب، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت الخارجية الأمريكية، أن مقتل عدد من عمال الإغاثة في «خان يونس» في غارة إسرائيلية يثير القلق.

وتواصل قوات الاحتلال شن الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وينفذ الاحتلال جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشامل التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.