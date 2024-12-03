الخارجية الأمريكية: نأمل الالتزام بتصويت البرلمان الكوري لإلغاء الأحكام العرفية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 09:46 م

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تأمل في الالتزام بتصويت البرلمان الكوري لإلغاء الأحكام العرفية، وفق نبأ عاجل أفادتا به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت، أنه تمت إحاطة الوزير أنتوني بلينكن، بآخر التطورات، ولأنها مازالت في مرحلة جمع المعلومات حول ما يحدث، وأنها تتواصل مع المسؤولين هناك.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أنه ليس لديها أي تقييم واضح لسبب إعلان الأحكام العرفية في «سول»، وكل ما يهمها هو استعادة سيادة القانون في كوريا الجنوبية.

وأكد موقع «أكسيوس» الإخباري، أن الولايات المتحدة لم يتم إخطارها مسبقًا بإعلان من رئيس كوريا الجنوبية، بإقراره الأحكام العرفية في البلاد.

وكان قد أعلن، الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم -في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل- فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وبرر «سوك» -هذه الخطوة- بضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية والتصدي للعناصر المناهضة للدولة.

وأشار إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي -الذي يسيطر على البرلمان- لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أفادت قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين.