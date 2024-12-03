ads
الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سام مرسي يقود إيبسويتش تاون في مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزى

سام مرسي
سام مرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواجد لاعب الوسط المصري سام مرسي، نجم فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، في التشكيل الأساسي لفريقه لملاقاة كريستال بالاس مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وتقام المباراة على ملعب "بورتمان رود".

تشكيل إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس

حراسة المرمى: موريتش

خط الدفاع: دايفيز، جريافيز، أوشيا، كلارك

خط الوسط: كاجوستي، هوتشينسون، سام مرسي

خط الهجوم: برنز، ديلاب، جو كلارك

يسعى إيبسويتش تاون لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، ويعتمد على سام مرسي في وسط الملعب لتعزيز استقرار الفريق أمام كريستال بالاس.

سام مرسي إيبسويتش تاون ا الإنجليزي الممتاز التشكيل الأساسي الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس إيبسويتش تاون