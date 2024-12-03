سام مرسي يقود إيبسويتش تاون في مواجهة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزى

تواجد لاعب الوسط المصري سام مرسي، نجم فريق إيبسويتش تاون الإنجليزي، في التشكيل الأساسي لفريقه لملاقاة كريستال بالاس مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وتقام المباراة على ملعب "بورتمان رود".

تشكيل إيبسويتش تاون ضد كريستال بالاس

حراسة المرمى: موريتش

خط الدفاع: دايفيز، جريافيز، أوشيا، كلارك

خط الوسط: كاجوستي، هوتشينسون، سام مرسي

خط الهجوم: برنز، ديلاب، جو كلارك

يسعى إيبسويتش تاون لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، ويعتمد على سام مرسي في وسط الملعب لتعزيز استقرار الفريق أمام كريستال بالاس.