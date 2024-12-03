وفد نجوم الكرة الليبية في زيارة للنادي الأهلي "صور"

شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الثلاثاء زيارة وفد من نجوم الكرة الليبية السابقين، في إطار زيارتهم للقاهرة.

كان في استقبال الوفد الليبي الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وخالد مرسي مدير المقر، واللواء أحمد بكر المشرف على فريق اللاعبين القدامى.

ضم الوفد الليبي كلًّا من الشريف بلقاسم، وعبدالسلام علاق، ومراد عاشور، وخالد زكري، ومراد الصيد، وعادل الأسطى، والعارف القديري، وإسماعيل بوحميرة، وعبد الحكيم وحيدة، ومصطفى امسيك.

حرص الدكتور سعد شلبي على الترحيب بالوفد، مؤكدًا اعتزاز النادي بالعلاقات الوطيدة مع الأشقاء في ليبيا والتعاون المستمر بين الجانبين، وحرص على إهدائهم درع النادي، فيما قدم قدامى اللاعبين الليبيين درعًا خاصًّا للأهلي.

والتقط نجوم الكرة الليبية السابقون العديد من الصور التذكارية بمقر النادي، قبل أن يخوضوا مباراة ودية بمشاركة العديد من نجوم الأهلي السابقين.