تفاصيل إصابة شخص فى معركة بالشوم والسلاح الأبيض بالمنيا

اصيب شخص بجروح وطعنات، اليوم الثلاثاء، في مشادة تطورت الي معركة بين جانبين، بأحدي قري مركز المنيا و تم نقل المصاب الي المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق .

تلقي اللواء مجدي سالم، مدير امن المنيا، بلاغا من الأهالي بقرية ماقوسة، بمركز المنيا، بحدوث مشادة كلامية تطورت الي معركة بالشوم والسلاح الأبيض، بين طرفين بالقرية، مما تسبب في إصابة "ش، ح 48 سنة "، موظف، ومقيم بالمنيا.

تم نقل المصاب الي مستشفى التامين الصحي لتلقي العلاج، والتحفظ علي طرفي المعركة تحت تصرف النيابة العامة..