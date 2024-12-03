رئيس مجلس الدولة: تخصيص قطعة أرض بديلة لمقر النادي الحالي بتوجيه رئاسي

أشاد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قضاة مجلس الدولة، بصدور قرار من الرئيس السيسي بتخصيص قطعة أرض بديلة عن مقر نادي قضاة مجلس الدولة الحالي، على ضفاف نهر النيل بذات الشارع - عبد العزيز آل سعود، جنوب كوبري الجامعة - وتبلغ مساحتها 4657.38 متر مربع.

بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض أخرى بمساحة 405 متر مربع كمقر لتقديم خدمات الشهر العقاري، والأحوال المدنية، وشرطة المرور، وغيرها من الخدمات تيسيرًا لقضاة مجلس الدولة الأجلاء.

جاء ذلك في إطار تقدير الدولة للمستوى الرفيع لقضاة مجلس الدولة، وإيماناً منها بقدسية رسالتهم السامية في إرساء قواعد العدالة وتحقيق السلام الاجتماعي.

ووجه المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مستشاري المجلس أسمي آيات الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية والمستشار وزير العدل لمساعيهم من أجل توفير كل السبل لراحة رجال القضاء.