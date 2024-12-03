مصدر عسكري سوري: وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى "حماة"

أكد مصدر عسكري سوري، اليوم الثلاثاء، وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة «حماة» لتعزيز القوات الموجودة على الخطوط الأمامية، والتصدي لأي محاولة هجوم قد تشنها الفصائل المسلحة، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق آخر، أكد الجيش السوري، أنه يخوض معارك عنيفة على محاور «ريف حماة» الشمالي، وأنه أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة للتصدي للمجموعات المسلحة.

فيما أوضح الجيش، أنه دمر وأسقط أكثر من عشرين طائرة مسيرة، أطلقها المسلحون باتجاه القرى والبلدات الآمنة، وكشف عن مقتل 200 مسلح، بينهم مجموعات من جنسيات أجنبية.

وأطلق مسلحون في شمال سوريا، يوم الأربعاء الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الجيش، وسيطروا على أراضِ في أول تقدم من نوعه منذ سنوات.

ولا يزال الجيش السوري يتعرض لهجمات الجماعات المسلحة في «حلب»، وقد حشد قواته في مواقع متعددة على بعد 25 كيلوا مترًا من المدينة استعدادًا لهجوم مضاد.