صفارات الإنذار تدوي في "إيرز" شمال غزة.. وجيش الاحتلال يعلن اعتراض صواريخ

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل اليوم الثلاثاء، بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة «إيرز» شمال غزة.

من ناجية أخرى، قال جيش الاحتلال، إن سلاح الجو اعترض قذيفة صاروخية أطلقت من شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين.

وينفذ الاحتلال جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.