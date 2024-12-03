ترامب يعرض على الملياردير ستيف فراينبرج منصب نائب وزير الدفاع

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عرض على الملياردير ستيف فراينبرج، منصب نائب وزير الدفاع، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، اختار «ترامب»، الملياردير المصرفي والداعم المالي للحزب الجمهوري، وارن ستيفنز، لتولي منصب سفير الولايات المتحدة لدى بريطانيا.

واقترح الرئيس المنتخب، على رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، أن تصبح «كندا» ولاية أمريكية، إذا كان يرى أن فرض رسوم جمركية على منتجاتها بسبب فشلها بمعالجة قضايا التجارة والهجرة، سيدمر اقتصاد «أوتاوا».