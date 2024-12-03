طاقم تحكيم نيجيري لمباراة بلاك بولز والمصري في الكونفدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين، لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي تجمع بين المصري ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي، والمقرر إقامتها على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، في التاسعة مساء الأحد المقبل، الموافق الثامن من ديسمبر الجاري.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا حكم الساحة جوزيف أوجابور، ومعه مساعد الحكم الأول عبد المجيد أولايدي، ومساعد الحكم الثاني محمد يعقوبو، فيما يقوم أبو بكر عبد الله، بمهام الحكم الرابع.