وسائل إعلام كورية جنوبية: الجيش سيبقي على الأحكام العرفية إلى أن يلغيها رئيس البلاد

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش سيبقي على الأحكام العرفية، إلى أن يلغيها رئيس البلاد، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان قد أعلن، الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من الليل- فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وبرر «سوك» -هذه الخطوة- بضرورة حماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية والتصدي للعناصر المناهضة للدولة.

وأشار إلى تحركات حزب المعارضة الديمقراطي -الذي يسيطر على البرلمان- لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرًا أن هذه الأفعال تهدد استقرار البلاد.

وكانت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» أفادت قبل قليل، بحظر الأنشطة البرلمانية والسياسية في البلاد، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام العرفية على وسائل الإعلام والناشرين.