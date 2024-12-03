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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد تدريبات منتخب مراكز الشباب قبل نهائي كأس المحافظات

لقاء الاعبين
لقاء الاعبين
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أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور وليد فرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، زيارة مفاجئة لمران فريق القليوبية لكرة القدم باستاد نادى سيتى كلوب بنها.

يأتي ذلك تزامنًا مع الاستعدادات النهائية للمباراة الحاسمة التي ستجمع بين فريقي القليوبية وبني سويف يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهرا، على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس  المحافظات.

حرص المحافظ على الوقوف على استعدادات الفريق ومستوى اللاعبين، موجها لهم كلمات التشجيع والدعم، مؤكدا ثقته في قدرتهم على تحقيق الفوز والعودة بالكأس إلى أرض المحافظة، كما أعرب المحافظ عن أمنياته للفريق بالفوز في المباراة النهائية مؤكدا على وكيل وزارة الشباب والرياضة ببذل اقصي الجهد لرفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم في المباراة النهائية.

وأكد أن الرياضة هي أحد أهم الأدوات لبناء الشباب وتنمية قدراتهم، وأن دعم الرياضيين هو واجب وطني.

ودعا جماهير القليوبية إلى الحشد في ستاد القاهرة لتشجيع فريقهم والوقوف خلفه في هذه المباراة المصيرية.

لقاء الاعبين

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الشباب والرياضة بالقليوبية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية سيتي كلوب بنها وليد فرماوى وكيل وزارة الشباب والرياضه