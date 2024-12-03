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الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدا في عدد البوابة.. الميليشيات تقترب من حماة.. اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.. وإحباط هجوم في دير الزور

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأريعاء 4 ديسمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الميليشيات تقترب من حماة.. اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.. وإحباط هجوم في دير الزور
..  والهدنة الهشة في لبنان تحت وطأة التصعيد
طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على الجنوب تسفر عن 11 شهيدًا
هبة من الله.. الرئيس السيسي: ذوو الهمم بركة للوطن وسنواصل دعمهم وتمكينهم
ترامب يعادي الجميع.. الرئيس الأمريكي المنتخب ينذر الشرق الأوسط بـ «الجحيم»
انقلاب دستوري.. كوريا الجنوبية على أبواب حرب أهلية

الجيش السوري الرئيس السيسي ترامب