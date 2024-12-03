اقرأ غدا في عدد البوابة.. الميليشيات تقترب من حماة.. اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.. وإحباط هجوم في دير الزور

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأريعاء 4 ديسمبر 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الميليشيات تقترب من حماة.. اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة.. وإحباط هجوم في دير الزور

.. والهدنة الهشة في لبنان تحت وطأة التصعيد

طائرات جيش الاحتلال تشن غارات جوية على الجنوب تسفر عن 11 شهيدًا

هبة من الله.. الرئيس السيسي: ذوو الهمم بركة للوطن وسنواصل دعمهم وتمكينهم

ترامب يعادي الجميع.. الرئيس الأمريكي المنتخب ينذر الشرق الأوسط بـ «الجحيم»

انقلاب دستوري.. كوريا الجنوبية على أبواب حرب أهلية