"الكرملين": بوتين وأردوغان بحثا هاتفيا أهمية التنسيق الوثيق لخفض التصعيد بسوريا

قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين، بحث مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ـ خلال مكالمة هاتفية ـ أهمية التنسيق الوثيق لخفض التصعيد في سوريا، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد «الكرملين» أن الرئيس الروسي شدد مع «أردوغان»، على ضرورة القضاء وبشكل عاجل على العدوان الإرهابي، الذي تتعرض له الدولة السورية.

في سياق آخر، أكد الجيش السوري، أنه يخوض معارك عنيفة على محاور «ريف حماة» الشمالي، وأنه أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة للتصدي للمجموعات المسلحة.

فيما أوضح الجيش، أنه دمر وأسقط أكثر من عشرين طائرة مسيرة، أطلقها المسلحون باتجاه القرى والبلدات الآمنة، وكشف عن مقتل 200 مسلح، بينهم مجموعات من جنسيات أجنبية.

وأطلق مسلحون في شمال سوريا، يوم الأربعاء الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الجيش، وسيطروا على أراضِ في أول تقدم من نوعه منذ سنوات.

ولا يزال الجيش السوري يتعرض لهجمات الجماعات المسلحة في «حلب»، وقد حشد قواته في مواقع متعددة على بعد 25 كيلوا مترًا من المدينة استعدادًا لهجوم مضاد.