أرقام قياسية.. ارتفاع ميزانية الدفاع الروسية إلى ثلث الإنفاق العام فى 2025

126 مليار دولار للقطاع الحربى بزيادة 28 مليار عن العام الحالى

القوات الروسية لا تزال أكبر حجمًا وأفضل تجهيزًا رغم المساعدات المنهمرة على كييف

بينما تستمر الحرب فى أوكرانيا وسط أنباء عن محاولات التوصل إلى «مباحثات سلام»، وافق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على خطط ميزانية عام 2025، وتشمل زيادة ميزانية الدفاع بشكل كبير. وبحسب شبكة CNN الأمريكية، سيتم تخصيص ما يقرب من 126 مليار دولار «13.5 تريليون روبل» للقطاع، أو ما يقرب من 32.5% من الإنفاق الفيدرالي. وبذلك، تزيد ميزانية الدفاع بنحو 28 مليار دولار عن ميزانية 2024، التي حطمت الأرقام القياسية بالفعل.

ويبلغ الإنفاق على الأجهزة الحربية والأمنية ضعف ما ينفق على التعليم والصحة والسياسة الاجتماعية والاقتصاد الوطني. وقد وافق المشرعون في مجلسي البرلمان الروسي ومجلس الدوما ومجلس الاتحاد بالفعل على خطة الميزانية هذه خلال الأيام العشرة الماضية.

ومع هذه الزيادة القياسية في الإنفاق العسكري، يؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته تصميمهما على تحقيق المستهدف من الحرب. إلا أن هذه الحرب البطيئة الصعبة، والتي يشار إليها غالبًا بحرب الاستنزاف، حيث يحاول كل من الجانبين إنهاك الطرف الآخر، كانت سببًا في استنفاد موارد كل من البلدين.

وفي الوقت نفسه، تواصل كييف تلقي مليارات الدولارات من المساعدات من حلفائها الغربيين. وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، أحد الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا، أمس الأول الإثنين عن معدات عسكرية بقيمة تزيد على 684 مليون دولار ومن المتوقع تسليمها في ديسمبر.. ومع ذلك، لا تزال القوات الروسية أكبر حجمًا وأفضل تجهيزًا، وكثفت هجماتها في الأسابيع الأخيرة. وعلى الجبهة في شرق البلاد، تسارع تقدم الجيش الروسي منذ بداية الحرب.

*مجلة «لوبوان» الفرنسية